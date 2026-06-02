ロックバンド「GLAY」のTERU（54）が2日、自身のXを更新。地元の北海道函館市寅沢町などで計画されている風力発電施設の建設をめぐり、市民団体が反対署名約3万筆を函館市と渡島総合振興局に提出したことを受け「僕も署名した」と報告し、地元への思いを語った。市民団体は水源や生態系の保護などを理由に計画の中止を求め署名を提出。TERUは「大泉市長の、寅沢風力発電の開発は問題が多すぎると言う発言が、背中を押してくれ