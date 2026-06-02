ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、木原龍一（33）とともに“りくりゅうペア”の愛称でも親しまれる三浦璃来（24）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。お互いに白いTシャツを着用した爽やかな姿に反響が寄せられている。【写真】「この表情がめちゃ可愛い」木原龍一を見つめる三浦璃来三浦は雑誌『家庭画報』での『ブルガリ』の撮影があったことを報告。「こ