「自由のための金ペン賞」を代表で受賞したフランス通信のモハメド・アベド氏（右）と、ロイター通信のモハメド・サレム氏＝1日、フランス・マルセイユ（共同）【マルセイユ共同】世界各国の報道機関でつくる世界新聞・ニュース発行者協会（WAN―IFRA）は1日、フランス南部マルセイユで年次総会に当たる「世界ニュースメディア大会」を開いた。報道の自由に寄与したジャーナリストや組織に贈る2026年度の「自由のための金ペン賞