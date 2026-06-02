◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に5戦連続となる「9番・右翼」で先発出場。1―5の5回無死、第2打席で相手先発ライアンから二塁内野安打をマークした。その後、2番のバルガスが左越え2ラン、3番ベニンテンディが右越えソロを放ち、この回で4―5に。西田の出塁が反撃につながった。2球目のナックルカ