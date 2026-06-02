三井不動産は、アーティストとワーカーが日常的に交わりながら新たな価値を共創する取り組み「WORK WITH ARTIST」を開始する。日本橋室町三井タワー11階アトリエイメージ同プロジェクトは、三井不動産グループが提供している働き方に関するコンサルティングサービスで協業しているNOMALおよびNOMAL ART COMPANYと連携し、企業オフィス内にアトリエを整備してアーティストに都心での創作環境を提供するもの。近年、企業がオフィス