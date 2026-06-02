「ゲラゲラ笑ってました」お笑いタレントの明石家さんまが、おぎやはぎの“楽屋あいさつ”エピソードを振り返った――。明石家さんま○「いつもいろんなゲストが来て、笑って帰ります」約21年ぶりにMBS『痛快! 明石家電視台』にゲスト出演したおぎやはぎ。自身のラジオで、矢作兼は、「さんまさんの楽屋にあいさつに行ったらさ、体育座りしてる寛平さんとショージさんがいんのよ」と告白。「若手じゃなくなってくると、あんまり人