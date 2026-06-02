選手交代で記入することを整理する！ ピッチャー交代は、スコアブックの両ページに記入する必要がある。 後で振り返られるように、必要な事項だけをメモしておいて、攻守交代などのタイミングで整理しながら記入しよう。 【出典】『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)