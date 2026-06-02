◆米大リーグブルワーズ―ジャイアンツ（１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ジャイアンツの韓国出身、イ・ジョンフ（李政厚）外野手（２７）が、敵地のブルワーズ戦に「５番・右翼」で先発出場し、２回の第１打席で左前安打を放った。背中の張りで８試合の欠場から復帰後、４試合で１６打数１２安打の猛打が続いている。２０２３年暮れに「韓国のイチロー」として１億１３００万ド