夫・隆司と愛華は本当に友達関係なのか…。由衣の中に、薄々と感じていた違和感が一気に表面化。そしてその写真を見つけた由衣は、愛華に思わず聞いてしまいますが…。愛華から、予想もしなかった衝撃の一言が飛び出したのです！>>【まんが】結婚3年目に夫婦の危機!?(ウーマンエキサイト編集部)