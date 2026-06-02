気象庁は2日午前9時56分に、宮崎県南部平野部と北部平野部に「レベル３土砂災害警報」を出した。レベル3土砂災害警報が出されるのは、「新しい防災気象情報」運用開始後初めての事。台風6号の北上に伴い、宮崎県では雨が強まっている。危険な場所から全員が避難するべきレベル4、土砂災害危険警報に切り替わる恐れがあり、警戒が必要だ。