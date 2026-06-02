交流サイト（SNS）で糖尿病治療薬「マンジャロ」を転売するため無許可で保管するなどしたとして、大阪府警は2日、医薬品医療機器法違反の疑いで20〜30代の男女3人を書類送検した。糖尿病薬を巡っては、ダイエット目的の使用が広がっている。