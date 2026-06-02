２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ついに看護婦養成所の仲間が１人、病院から去った。この日の「風、薫る」では、看護を担当していた小野田が亡くなり、ショックのあまり寝込んでしまったゆき（中井友望）のために、バーンズ先生（エマ・ハワード）が話をする。バーンズ先生は、ゆきと一緒に看護をしたトメ（原嶋凛）も同じ思いだが悲しみを顔に出さずに看護をしていると指摘。トメは青森の実家で長兄