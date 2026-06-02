ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、6枚目ミニアルバム「Ascend−」の活動を終了した。先月31日に韓国の地上波SBSの人気音楽番組「人気歌謡」出演を最後に、今回の公式活動を終えた。リーダーのソン・ハンビン（Sung hanbin＝24）は1日、所属事務所WAKEONEを通じ「メンバーと心を1つにして準備した活動を無事に終えることができて幸せです。これからも、ファンとともに長く歩んでいきたい」と述べた。キム・ジウン（Kim Jiwoong＝27