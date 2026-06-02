坪田ラボは大幅続落。上場来安値を更新した。１日取引終了後、第三者割当による第８回・第９回・第１０回新株予約権（行使価額修正選択権付き）を発行すると発表した。合計の発行数は５万９０４６個（潜在株数５９０万４６００株）で、希薄化率は議決権ベース（３月末時点）で最大２２．９０％。調達資金約１９億８９００万円（手取り概算額）は臨床試験や戦略投資などに充てる。将来的な株式価値の希薄化を懸念した売りが