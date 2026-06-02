カナモトは上値指向継続。上場来高値圏を舞う展開となっている。１日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について営業利益を１８７億円から２０４億円（前期比１７．５％増）へ上方修正すると発表した。従来の最高益予想に更に上乗せする形となっており、これを好感した買いを呼び込んでいる。 資産稼働効率の向上やレンタル単価の適正価格への調整を進めた一方で、総合的なコスト削減による体質改善の効果もあって上期