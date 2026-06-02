日進工具が６営業日ぶりに反発している。同社は１日取引終了後、８月１日受注分から一部製品を値上げすると発表。これによる採算改善などが期待されているようだ。 値上げの対象となるのは超硬製品で、改定率は０～３０％。企業努力だけでは原材料価格や物流費、エネルギーなどのコスト上昇を吸収することが困難なためだとしている。 出所：MINKABU PRESS