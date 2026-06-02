ＩＢＪが反発している。１日の取引終了後に発表した５月度の結婚相談所事業のＫＰＩ（重要業績評価指標）で、成婚組数の先行指標となる「お見合い件数」が１０万２０１３件（前年同月比１４．５％増）となり、１０万件の大台を突破したことが好感されている。ＩＢＪ登録会員数が前年同月比１１．３％増の１０万９３７４人と堅調に増加したほか、ゴールデンウィークの会員活動の活発化などが寄与した。また、ストック