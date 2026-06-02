アインホールディングスが反発している。１日の取引終了後に、集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の６４６０億円から６４７５億円（前の期比４１．７％増）へ、営業利益が２８３億円から２９５億円（同７４．９％増）へ、純利益が１３５億円から１７０億円（同８３．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 ファーマシー事業で高額医薬品の処方