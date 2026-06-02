キッコーマンが底堅い。１日、商品価格を改定すると発表。業績押し上げ効果を意識した買いが入ったようだ。対象商品のうちキッコーマンしょうゆ（だししょうゆ、粉末しょうゆなど）１５３アイテムについては、希望小売価格で５～９％値上げする。物流費や人件費などの上昇を自社のコスト削減努力だけでは吸収できない状況にあるとして、値上げに踏み切る。価格改定は９月１日納品分より実施する。 出所：MI