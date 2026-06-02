ＺＥＴＡが反発している。同社はきょう、生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合（コープ東北、本部：仙台市）が運営する生協宅配のインターネット注文システム「コープの宅配」に、自社のＥＣ商品検索・サイト内検索エンジン「ＺＥＴＡＳＥＡＲＣＨ」が導入されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。 出所：MINKABU PRESS