ＥＲＩホールディングスは株式３分割の実施に伴い買いやすくなっており、現在の１３００円近辺の株価は年初来安値圏でもあるだけに逆張り対象として妙味がある。新築住宅を中心とした建築確認検査の大手で、省エネ基準適合性判定や住宅性能評価も手掛け、業界シェア首位の座を堅持している。２５年度からの省エネ基準適合義務化により、同社の収益機会が高まっている。２６年５月期は営業利益段階で前の期比２．２倍の４５