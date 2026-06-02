高島屋が反発している。１日の取引終了後に発表した５月度の店頭売上速報で、国内百貨店売上高が前年同月比１０．８％増と２ケタ増となったことが好感されている。 気温の上昇に伴い夏物衣料・雑貨に動きがみられたことや、食料品催事が堅調に推移したことで、国内顧客が前年実績を上回ったことに加えて、インバウンド顧客でもラグジュアリーブランドを中心とする高額品が伸長し、全体を押し上げた。 出所：MINKAB