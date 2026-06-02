【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、6月6日5時から放送される、徳光和夫がパーソナリティを務めるニッポン放送『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』にゲスト出演する。今回の出演発表に合わせ、中森明菜の新しいアーティスト写真も公開された。 ■中森明菜、松田聖子の大ファンエピソードを明かす 東京・有楽町のニッポン放送で収録が行われ、徳光が「昔のまんま。初めて会ったと