【写真】「スタイルよすぎ！」TEAM K、JO、フウマ、ニコラスのスーツ姿【写真】アジアツアー中の&TEAM &TEAM（エンティーム）のメンバー4人がスーツを纏ったソロショットが公開され、「イケメンすぎる」と話題を集めている。 ■&TEAMから4人がB.LEAGUE表彰式に登場 「B.LEAGUE 10th公式アンバサダー」を務める&TEAM。メンバーの中からK（ケイ）、JO（ジョウ）、F