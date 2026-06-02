timeleszの菊池風磨が自身のInstagramのストーリーズを更新。活動再開を報告するメッセージを投稿し、注目を集めている。 【写真＆動画】菊池風磨の近況／『ドッキリGP』で活躍中／timeleszアー写＆ジャケ写 ■菊池風磨「ただいま戻りました。活動、再開いたします。」 菊池は白背景に黒文字で、「ただいま戻りました。活動、再開いたします。」と報告。菊池は4月22日より、喉の不調により一定期間