2日10時現在の日経平均株価は前日比879.08円（-1.31％）安の6万6055.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は201、値下がりは1332、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は79.45円の押し下げで信越化 がトップ。以下、ＴＤＫ が78.44円、ファナック が72.24円、アドテスト が59.13円、イビデン が54.64円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を36.2