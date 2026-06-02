イラン外務省のバガイ報道官は現地時間6月1日、「米国との交渉の大きな難題は基本的に、米国が立場を頻繁に変更し、かつ自己矛盾していることだ」と述べました。バガイ報道官は米国との交渉の進展について、「双方は相互不信の状況にあって交渉をおこなっている。交渉は猜疑の中で始まり、猜疑の中で続けられている。相手の言葉が前後で矛盾すれば、メディアの報道も矛盾する。交渉の過程が長引くだけだ」と指摘しました。バガイ報