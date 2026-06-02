中国国家衛生健康委員会は6月1日の記者会見で、中国の児童の健康レベルに関する状況を説明しました。2021年から25年を対象とする「第14次五カ年計画」の期間中、中国では児童の健康に関する施策が長足の進歩を遂げたとのことです。中国では2025年末までに、二級および三級の公立総合病院4845カ所と、基層医療衛生機関（基本的な診療所）4万カ所で小児科サービスの提供が可能になり、児童の医療アクセスがさらに向上しました。神経