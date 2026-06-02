歌手の木村カエラ（41）が2日までに自身のインスタグラムを更新し、グリーンカラーとなった新ヘアスタイルを披露した。「Deep greennew」と書き出すと、鮮やかな緑色となったショートカットの自身の近影をアップ。「hairstyles」「haircolor」とつづった。木村の投稿に、フォロワーからは「はぁ〜かわいいーー似合わない色無いですよね本当かっこいい！！！！！！」「何色にしても似合うからいいなぁ」「めちゃくちゃ