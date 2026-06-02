福島市の工場や住宅地でクマが人を襲い、4人がけがをしました。午前6時半ごろ、福島市笹木野の工場で、男性従業員2人がクマに襲われてけがをしました。クマはその後、別の事業所にも入って、男性1人がけがをしました。さらに住宅地にも逃げて、女性1人が襲われました。これにより、20代から80代までの男女4人がけがをしました。クマは現在、福島市内の事業所にとどまっているとみられ、警察や消防が現場を規制して、対応を続けてい