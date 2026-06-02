6月2日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 台風6号の動きと熊本県への影響 台風6号が熊本県に最も接近するのは、今日の夕方から夜のはじめ頃にかけてとなりそうです。特に午後になると雨や風が強まってくる見込みで、夜にかけて注意が必要です。午前9時現在、熊本県の南部が強風域に入ってきました。風の強さは、陸上で最大風速は18メートル、最大瞬間風速は30メ