気象庁はきょうあすの2日間について、台風6号の暴風域に入る可能性のある地域について、確率とともに発表しています。気象庁のホームページの地図上では、紫：70％～100％、赤：30～70％、黄色：5～30％で示されています。 【画像で見る】あなたの街は何％？ 近畿地方と徳島県についてその確率を地域ごとに見ていきます。 和歌山県南部の新宮・東牟婁では100％、田辺・西牟婁では99％と高くなっ