歌手の浜崎あゆみ（47）は2日、公式Xを通じ、この日東京・立川で開催を予定しているツアー公演について「開催する」と発表した。また、台風6号の影響を受け、3日の同公演については「関係各所と協議」とした。公式は「台風6号の接近に伴い、慎重に状況を注視してまいりましたが、本日6月2日（火）の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(ロゴ) -Scapegoat-』TACHIKAWA STAGE GARDEN公演は、予定通り開催いたします」と発表。「