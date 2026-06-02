Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージA卓が6月1日に行われ、東城りお（BEAST X・連盟）が開幕戦に登場した。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」2025-26シーズンが熱狂のうちに幕を閉じ、多くのファンがいわゆる“Mリーグロス”に陥る中で迎えた個人戦の舞台。チームのキャプテンとして激戦の中を奮闘し続けた東城の姿に、試合前から多くの視線が注がれていた。【映像】笑顔と美脚が眩しい！東城り