糖尿病治療薬「マンジャロ」を無許可で販売や保管をしたなどとして、大阪府警は２日、男女３人を医薬品医療機器法違反容疑で書類送検したと発表した。府警は、ＳＮＳで「やせ薬」として広まっているマンジャロを売ることで、利益を得ようとしていたとみて調べる。府警によると、マンジャロを巡る事件の摘発は異例。マンジャロは、血糖値を下げるインスリンの分泌を促す薬。食欲を抑える効果もある一方、副作用のリスクがある。