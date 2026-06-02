気象台は、2日午前7時34分に、波浪警報を宮崎市、延岡市、日南市、日向市、串間市などに発表しました。南部平野部、北部平野部では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■宮崎市●波浪警報【発表】■延岡市●波浪警報【発表】■日南市●波浪警報【発表】■日向市●波浪警報【発表】■串間市●波浪警報【発表】■高鍋町●波浪警報【発表】■新富町●波浪警報【発表】■川南町●波浪警報【発表】■都農町●波浪警報【発