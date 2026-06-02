１１日開幕の北中米Ｗ杯で日本代表と同じ１次リーグＦ組に入ったスウェーデンは１日（日本時間２日）に国際親善試合でノルウェーに１―３で敗戦した。スウェーデンは北欧の強豪相手に前半だけで３失点と守備陣が崩壊。大量リードを許し、本番に向けて不安を露呈した一方、途中出場のエースＦＷアレクサンデル・イサク（リバプール）が復活ゴールをマークした。昨年夏に移籍金１億４５００万ユーロ（約２６８億３０００万円）で