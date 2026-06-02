スーフー氏がインスタグラムを公開ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打で勝利に貢献した。球団公式フォトグラファー、ジョン・スーフー氏は一夜明けた1日（同2日）に自身のインスタグラムを更新。試合中に激写した“急接近ショット”を公開した。昼空のロサンゼルスの空と、偉才の笑顔がマッチしている。スーフー氏が「君こそが、誰もが認める主役