昨季全休のグラテロル、背中を手術と米紙報じる米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、米アリゾナ州でダイヤモンドバックスと戦う。この試合前に舞い込んだ“悲報”に、日本のファンからも「さすがに今年の復帰は難しいか…？」と嘆きの声が上がっている。米紙「ニューヨーク・ポスト」は現地1日に「ドジャースのブルスダー・グラテロルが背中の手術を受け、今季の復帰が危ぶまれる」という見出しの記事を掲載した。「