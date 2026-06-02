国際親善試合サッカー北中米ワールドカップの開幕が迫る中、日本代表のライバル国スウェーデンのアレクサンダー・イサクが奪った衝撃ゴールに戦慄が走った。1日（日本時間2日）に行われたノルウェー戦、カウンターから個人技で決めた鮮やかな一撃にネット上のファンも戦々恐々となっている。試合はノルウェーが3-0とリードする中、後半途中に投入されたイサクが観る者の度肝を抜く得点を決めた。後半31分、左サイドでボールを