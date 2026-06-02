父のお葬式で姉が見せたありえない態度。思わず咎めた知人に、姉が放った言葉とは？ 知人から聞いたお話を紹介します。 可愛がってくれた父 私は50代の主婦です。先日、病気で入院していた父が旅立ちました。 父は2人姉妹の姉と私をとても可愛がってくれました。ただ、姉が結婚した相手は親戚付き合いが嫌いな人。 結婚当初こそはよく実家に帰ってきた姉でしたが、次第に義兄の考えに同調し始め、親戚付き合いを嫌がるよ