森永乳業が展開する『ギリシャヨーグルト パルテノ』から、『ギリシャヨーグルト パルテノ マンゴー＆パインソース入』が、本日より全国で期間限定発売される。【画像】もう買い間違えない！1000mlパックでわかる牛乳と乳飲料の見分け方同商品は、『パルテノ』ならではの濃厚でクリーミーなヨーグルトの下に、濃厚な甘さのマンゴーと爽やかな風味のパインを合わせたソースを敷いた1品で、夏らしいフルーツの味わいが楽しめる