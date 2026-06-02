5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、自身初となる単独ツアー『2026 CORTIS TOUR ＜PUT YOUR PHONE DOWN＞』を開催することが2日、発表された。【ソロカット】オールバックで登場！圧巻のオーラを放ったCORTIS同ツアーは、7月18日の韓国・仁川公演を皮切りに、カナダ・トロント、アメリカ・ニューヨーク、アトランタ、アーヴィング、ロサンゼルス、サンフランシスコ、韓国・ソウル、日本・