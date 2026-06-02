旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が2日までにXを更新。幼い我が子の泣き声をめぐって児童相談所のスタッフが駆けつける騒ぎとなった過去を明かした。星田は「うちの長男が一歳いくかいかないかの時の泣き方が『たいたいたいたい〜』というなかなかの独特さで」と、幼児だった当時の長男の独特な泣き方について紹介した上で、「ある日、インターフォンが鳴って出たら児童相談所の方。通報があっ