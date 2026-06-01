とちぎテレビ 現在、沖縄本島付近にある台風６号は３日の午後には栃木県に最接近する見込みとなっています。 宇都宮地方気象台は警報級の大雨になるおそれがあるとして十分注意するよう呼びかけています。 台風６号は、１日午後４時には沖縄県の南の海上にあって北へ進んでいます。 中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなっています。