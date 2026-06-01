とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスの関係者が１日、栃木県庁を訪れ、福田富一知事に今シーズンの成績を報告しました。 福田知事に今シーズンの結果を報告をしたのは、宇都宮ブレックス運営会社の藤本光正社長と田臥勇太選手です。 ブレックスは、今シーズンチャンピオンシップの準々決勝で敗れ、Ｂリーグの連覇は果たせませんでしたが、レギュラーシーズ