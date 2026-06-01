とちぎテレビ 全国的に厳しい暑さが続く中、壬生町の小学校では熱中症対策として児童を直射日光から守る取り組みが１日から始まりました。 壬生町の壬生小学校です。 雨は降っていませんがカラフルな傘を差して元気よく下校をする児童の姿が見られます。 壬生町の小学校では６年前から、熱中症対策の一環として、登下校時に傘を使うことを推奨しています。 県内では５月に３０℃以上の真夏日が続出したことから壬生