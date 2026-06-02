サッカーＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢（３２）がオフシーズンの旅ショットを公開し、反響を呼んだ。「旅投稿するね。まずは福岡だよ〜！楽しかった！おいしかった買い物もできて大満足でした」とつづり、ラーメンなど福岡を満喫する姿や公園で１人遊具にのる姿などを公開。コメント欄などでは「可愛さが溢れてる」、「美しすぎます」、「素敵な旅ですね」、「公園のシーン！シュールでめ