お笑い芸人のハリウッドザコシショウ（52）が、1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。人気芸人が同じ中学校の出身だったと明かした。この日は同じ静岡県出身の電気グルーヴのピエール瀧とトーク。ザコシショウは静岡生まれながら92年に大阪NSC（吉本総合芸能学院）に11期生として入学。瀧が「静岡出身のやつが大阪の養成所に行ったわけでしょ？」と決断に驚くと、「東京はまだ（NSCが）なかったで