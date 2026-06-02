4オクターブ超えの声域を持つことで知られ「レ・ミゼラブル」「ラ・マンチャの男」など舞台出演も豊富な歌手松原凜子（34）が2日までにXを更新。第1子出産を報告した。松原は「【ご報告】長らく活動のお知らせができないままとなってしまっておりましたが、このたび無事に出産し、母となりましたことをご報告いたします」と伝え、「新しい日々の中で、我が子と過ごす時間にたくさんの喜びや学びをもらいながら、毎日を大切に過ごし